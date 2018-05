Endelig i mål med 22 band til Aronnesrocken

kultur

Aronnesrocken er i mål med bookingen til årets festival. Garasjerock-bandet Death By Unga Bunga fra Moss er det 22. bandet som får plass under festivalen i midten av august.

– Vi er stolte av årets program og at 17 av 22 band og artister betegnes som lokale eller regionale. De siste to ukene har vi sluppet ett band eller én artist daglig, inkludert blandt andre Jadudah, Resirkulert, Inge Bremnes, Ary, Spidergawd og dagens slipp, Death By Unga Bunga, sier festivalsjef Torgeir Ekeland.

De har hatt et stort fokus på å opprettholde egen identitet i bookingen.

– Vi føler det er ekstra viktig nå som vi begynner å selge billetter. Da kan ikke vi endre på det, nå som vi tar betalt, påpeker Ekeland.

Topper plakaten

Gåte, Violet Road, Spidergawd og Ary topper plakaten, men i tillegg er Aronnesrocken opptatt av å løfte lokale artister som Eirik Lyng, ISÁK, Resirkulert og Jadudah, og SlinCraze.

– Aronnesrocken er kanskje festivalen der man ikke har hørt alt som kommer, sier Ekeland, om muligheten til å bli kjent med nye band.

Litt kunstnerisk frihet tar de i vurderingen av lokale/regionale band. I The Largo er det kun gitarist og frontfigur Jan Ole Kristensen fra Kautokeino som er fra nord. I ISÁK er det vokalist Ella Marie Hætta Isaksen fra Tana som er fra Finnmark.

Tre scener

– Nytt av året er at vi går bort fra det «vante» konseptet med to scener på sletta, og lager nå to mindre scener – én inne på barområdet, og én inne i handlegaten, hvor det også er fri aldersgrense.

– Vi lager nå tre ulike scener, hvor man blir nødt til å aktivt oppsøke de to mindre scenene, forteller festivalsjefen.

Her er årets artister:

Aleksander Kostopoulos

Ary

Charlotte Jenssen

Death By Unga Bunga

Eirik Lyng

Fanny Andersen

Gåte

Inge Bremnes

ISÁK

Jack of Hearts

Jadudah

Kristoffer Kar

Krønsh

The Largo

NorthKid

Resirkulert

SlinCraze

Snö

Spidergawd

Stuck In North

Tara

Violet Road