– Jeg må innrømme at jeg måtte kjempe med tårene da kulturskoleelevene satte punktum etter en fantastisk revy. Jeg kan ikke få fullrost de unge og lærer Maria Sotkajærvi nok for det som ble fremført, sier rektor Siw Jensen.

– Rørende revy

Altapostens fotograf Anneli Vestre underskriver på skryten.

– Kulturskolenbarn i alderen 11 til 15 år laget en morsom, underholdende og rørende revy for et fullsatt samfunnshus. Lokale forhold var pakket humoristisk og kreativt inn i både sketsjer, rap og dans, forteller Vestre.

Skriveprosessen

Elevene har de fleste ideene selv og bryner seg deretter på lærer Sotkajærvi i skriveprosessen. Denne gangen må de ha hatt tilnærmelsesvis full klaff. Her var materiale som viser at de følger godt med hva som skjer rundt seg, både lokalt og ute i den store verden. Ett av de store høydepunktene var da også den aktuelle situasjonen globalt.

Donald Trump og Nord-Koreas diktator Kim Jong Un kamp kranglet om å ha den største røde knappen, der Oliver Vestre (14) og Tony Pedersen (13) spilte hver sin president på en overbevisende måte.

Guttene er med

– I den alderen er det forskjellig hvor mye man følger med, men ungdommen har jo sine ting å være opptatt av og det formidler de også på strålende vis. For oss som driver voksen-revy er dette lærerikt og håpet er at vi rekrutterer fra denne samlingen med talenter, forklarer Siw Jensen.

Ofte er det jentene som driver med teater og blir med lengst.

– I Øksfjord har vi klart å beholde guttene og inntrykket er at de stortrives. Teater og revy er kult her ute. Det er så viktig at vi har alternative tilbud til fotballen. Det er fullt mulig å gjøre begge deler, men jeg tror kulturlivet i Øksfjord er viktig for bygda og miljøet, sier rektor Jensen med overbevisning.

En liten «gulrot»

Rektoren forteller at elevene har humoristiske stikk til lokalsamfunnet, for eksempel lærerne. Kulturskoleelevene er ikke bare nikkedukker til hva som rører seg. På den måten lærer de å observere rundt seg.

– I kulturskolen synes vi samtidig det er viktig å tilby de unge en «gulrot». Før jul dro vi til Tromsø og besøkte Hålogaland teater, en veldig flott reise. Andre ganger tar vi en tur til Alta på besøk. Det gir en gylden anledning til å styrke samholdet, sier Siw.

Å ha en kulturskolerevy hvert år blir for krevende. Litt avhengig av mannskap og muligheter blir det hvert andre eller tredje år. Til jul er det en avslutningsforestilling og 7. juni i år blir det musikalsk aften der kulturlivet i bygda setter hverandre i stevne på samfunnshuset.

– Da byr vi fram det vi har og det er ikke så rent lite, smiler kulturskolerektoren.