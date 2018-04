Viser historiske innblikk om jordmødre i gamle dager

kultur

Førstkommende onsdag arrangerer Alta museum temakveld om jordmødre i gamle dager i Finnmark. Arrangementet skal åpnes av jordmor og hovedutvalgsleder for oppvekst og kultur i Alta, Hilde Søraa.



– Arrangementet er kommet i stand etter initiativ fra en av pionerene i Alta historielag, Bergljot Åsheim. Bergljot forteller om intervjuet hun gjorde i 1978 med en av de mer kjente jordmødre i Finnmark i gamle dager som er Elida Wirkola (1894-1986). Hun virket i Alta og Kautokeino fra 1920-1963. Lydopptaket av intervjuet avspilles også for publikum, opplyser Hans Christian Søborg som er Konservator hos Alta museum.



I tillegg skal Nina Hermansen ved instituttet for barnevern og sosialt arbeid på UiT og Toril Hanson, jordmor og tidligere lektor ved jordmorutdanningen ved UiT, forteller om jordmorarbeid fra hjemmefødsler til fødsler på sykestuer 1920-1960.



– Det settes av tid til diskusjon og spørsmål fra publikum. I vestibylen vises det fra museumssamlingen en jordmorspark og en jordmorveske som også er «Månedens gjenstand», lokker Søborg som minner om at det er gratis adgang til temakvelden.