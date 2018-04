Klinket til under kulturfest i Alta

kultur

Litt i skyggen av NM i langrenn, gikk UKM (Ung Kultur Møtes) sin fylkesfestival av stabelen i Alta kultursal denne helga. Her ble det vist et vidt spekter ung kunst på scenen, på utstilling og via filmvisning. Et strålende eksempel på den store bredden var ungdommene fra Kautokeino – som i tillegg stilte med festivalens muligens mest morsomme konferansier.

– Jeg er her på fylkesfestivalen i Alta som konferansier for 3. år på rad og syns det er kjempeartig, sier Ole-Gabriel Buljo (17) som aldri har holdt på med kunst.

– Jeg er en elegant klasseklovn med godt humør, liker å spille fotball, går på bygglinja og trives i Kautokeino. Det er utrolig fint å være på UKM i lag med så mye kreative, artige folk fra hele fylket, sier den rutinerte konferansieren.

Psykiske problemer

Blant flere flotte sceneinnslag fra Kautokeino var Kaia Storvik (17) og Áslat Eira (15) som fremførte rockelåta «Vássanáigi» («Fortid»). I det såkalte «Green Room» bak scenen ble duoen intervjuet av Helene Bewalitz (Alta), og Áslat fortalte om det alvorlige innholdet i teksten som han har skrevet selv.

– Låta handler om en person som ikke har det bra med seg selv i det hele tatt. Og om det å finne en løsning til det som er galt. Til slutt finner denne personen løsningen. Og hva den er, det kan lytteren bestemme, sa Áslat i intervjuet som ble vist på direkten på storskjerm i salen – passe subtilt, som seg hør og bør for en tekstforfatter.

En annen kautokeino-ungdom, Alva Hætta Schultz, stilte ut sitt kunstverk "Guovdageainnu duojariid purslespeallu".

– Tittelen blir på norsk omtrent «Kautokeino-syerskens puslespill». Jeg har satt sammen noen rester som ble igjen fra da konfirmasjonskofta mi ble sydd, sier 15-åringen, som flere ganger tidligere har deltatt på UKM – men da som sanger på scenen.

Les mer om UKM i papiravisen på mandag