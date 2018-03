– Gleder meg til å spille i Alta

kultur

25-åringen spiller i kveld med ekte og urørt hallingdialekt på Barila, med mandolin, gitarer og låter som de fleste vil bli sjarmert av.

– Jeg har aldri spilt så langt nord tidligere, så dette gleder jeg meg veldig til, fastslår Tonje, som i 2016 ga ut den flotte debutplata «Ny vår».

– Siden har jeg jo skrevet flere låter som jeg blir å spille i Alta, sier Tonje, opprinnelig fra Hemsedal, nå bosatt i Oslo.

Ros etter debuten

Musikken hennes befinner seg innenfor folk-sjangeren med elementer fra både norsk og amerikansk folkemusikk. Det ble mye godord etter debuten

– Imponerende folkevisepop, et tydelig talent på flere nivåer. Halbjørhus gir ut albumet på eget selskap. Hun skriver og produserer musikken selv, og den ligger i det publikumsvennlige veikrysset der visepop, folkemusikk og americana møtes, skrev DN Magasinet.

– Hva er det som har inspirert deg, musikalsk og tekstmessig?

– Når man kommer fra Hallingdal og skriver på norsk, så må Hellbillies nevnes. Jeg har hørt mye på amerikanske låtskrivere og artister, som Emmylou Harris og bluegrass. Da jeg var ung var det kanskje spesielt å like denne type musikk, men i Oslo er det er jo et langt større miljø for denslags, smiler hun.

Melankoli

Etter debuten ble det en tur til Nashville, hvor hun skrev nye låter som var tilgjengelig i juni og oktober 2017. Tekstene er veldig jordnære og bildesterke, så assosiasjonene strømmer ut av hverdagsmelankolien.

– Jeg satser på en konsert helt nedpå, der vi får en trivelig stemning, foreslår hun.

– Jeg er helt alene, men har med både mandolin og munnspill, tilføyer hun, foran dagens konsert på Barila,