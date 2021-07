SV, Frp og Venstre vil ha ny behandling av Finnmarksloven om Fefo splittes opp

New Articles

Se her hva ordføreren i Kautokeino sier om hvem som skal eie Norges største kommune:

Innbyggerne i Kautokeino kan få kollektiv eiendomsrett: Skal eie land og vann sammen Ordføreren sier at alle, både samer og nordmenn, skal eie land og vann i Kautokeino.

Altaposten fulgte tilblivelsen av Finnmarksloven tett i årene før 2005. Loven slik den har blitt praktisert framEn rundspørring til i dag, har opprettholdt finnmarkingenes rett til å jakte, sportsfiske og plukke multer fritt i utmarka som teller rundt 90 prosent av Finnmarks areal. Karasjok-dommen gjør at noen ser muligheter, mens andre ser privatisering.

Blodlinje kan avgjøre hvem som får eie land og vann i Karasjok Den samiske delen av befolkningen i Karasjok kan få eiendomsretten til arealene innenfor kommunegrensene.

– Frykter ikke krav om eiendomsrett til land og vann Presidentkandidaten til Ap er ikke overrasket over det som nå kommer ut av rettighetsavklaringen.

Finnmark kan bli privatisert: NSR hevder at en ikke kan tape noe en ikke har eid NSR hevder ingen mister mister rettigheter, og det kun er snakk om å identifisere opprinnelige eiere av land og vann.

Krav om eiendomsrett og privatisering av Finnmark: Beskyldt for å skremme – nå kan oppdeling av Finnmark bli framtidens forvaltning Olav Gunnar Ballo frykter at Finnmark ikke lengre vil være fritt og åpent for innbyggerne.

Fefo-lederens frykt for at Finnmark privatiseres: – Mi myr, du kan ikke plukke her Innenfor et avgrenset område ved Iesjavrre er det fremmet over 40 krav om eiendoms- og utvidet bruksrett.

Finnmark kan bli privatisert: Kan være starten på slutten for Fefo Informasjonssjef Robert Greiner svarer ut spørsmål knyttet til krav om eiendomsrett til land og vann, på vegne av direktør Jan Olli og Fefo.

– Finnmarkseiendommen kan snart være historie, og vi får et lappeteppe av ulike forvaltninger med eiendomsrett og utvidede bruksrettigheter. Om noen år kan finnmarkingene nektes å jakte, plukke multer eller drive med sportsfiske på områder som før var tilgjengelig for alle. Det skjer til heiaropene fra de to største partiene i Finnmark, Ap og Senterpartiet, hevder stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp).

Hva skjer

Altaposten har forsøkt å gi deg som leser og innbygger et innblikk i en juridisk og politisk kamp som til nå har vært ført med minimal oppmerksomhet fra media. I en serie med fem dobbeltsider har vi sluppet til de som nå krever eiendoms- og utvidet bruksrett, men også synliggjort advarslene. Karasjok er episenteret for rettighetskampen. Dersom utmarksdomstolen, og etter all sannsynlighet en behandling i Høyesterett, slår fast eiendomsrettskravene, kan det være starten på slutten for Finnmarkseiendommen, frykter noen.

Det ble reist rundt 40 krav, hvor de fleste ble avist med stemmetallet 3-3 av styret i Fefo, der de sametingsoppnevnte står mot fylkestingsoppnevnte – og leder Kurt Pasvikbamsen Wikans dobbelstemme. Ni av kravene er nå anket inn for Utmarksdomstolen. I faktaboksen er det oversikt over ankene.

Rettighet kun for samer

Den mest kontroversielle anken tilhører den såkalte «Guttorm-gruppen». Her er kravet at eiendomsrett for arealet i Karasjok kommune skal tilkjennes innbyggerne kollektivt, men samtidig kun den samiske delen av befolkningen. Det vil si rettigheter basert på etnisitet, at blod vil avgjøre hvem som får ta del i rettighetene.

– Om det blir stilt krav om at det kun er innbyggere som er etnisk samisk som skal ha eiendomsrett i Karasjok kommune, så er det helt rystende. Å skille kollektive rettigheter på grunnlag av etnisitet hører ikke hjemme i et demokrati, fastslår en rystet 1. kandidat for Venstre, Trine Noodt.

Av de individuelle kravene er anken fra familien Eriksen Eira/etterkommer etter Anders Sverre Eriksen og Marit Eriksen, den som omfatter størst areal. Det tilsvarer over en tredel av Alta kommunes samlede areal. Kravet omfatter eiendomsrett til familiens hyttetomter ved Gásadat og Oivvo, og krav om fortrinnsrett til familiens tradisjonelle bruksområder og rett til ferdsel. Fortrinnsrett vil, slik det forklares, bety at denne retten gir førsterett til høsting.

SV klar på like rettigheter

Andrekandidat Johnny Ingebrigtsen i SV misliker sterkt at finnmarksloven nå brukes til å privatisere utmarka i et fylke som har vært eid i fellesskap. Han er rystet over at krav om rettigheter basert på etnisitet fremmes og skal behandles av domstolen.

– Rettigheter basert på etnisitet vil ikke være i tråd med intensjonen som lå til grunn, også for SV i jobbingen med å få etablert og vedtatt finnmarksloven. Land og vann skal tilhøre hele Finnmarks befolkning.

Senterpartiets toppkandidat, Geir Iversen, mener det er umulig å kommentere påstanden om at rettigheter kan bli tildelt ut fra blodslinje og etnisitet.





– Vi anerkjenner at det kan finnes etablerte rettigheter og er trygg på at dette får en forsvarlig behandling i domstolene, sier Iversen

Senterpartiets topartienes toppkandidater Geir Iversen og Nancy Porsanger Anti har framstått som støttespillere for kravet om kollektiv eiendomsrett for areal i Karasjok. Femtekandidat Kurt Pasvikbamsen Wikan har derimot advart sterkt mot en privatisering av land og vann.

– Senterpartiet står bak Finnmarksloven både når det gjelder rettigheter for alle, men også bestemmelser om ivaretakelse av eventuelle rettigheter basert på alders tids bruk, sier toppkandidat Iversen.

Rettigheter basert på alders tids bruk åpner for privatisering, både individuelle og kollektive rettigheter for enkeltgrupper.

Allemannsretten gjelder?

– Finnmarksloven skal ikke gi noen rettigheter basert på etnisitet, og dette mener jeg er et viktig prinsipp, sier toppkandidat til Ap, Runar Sjåstad, og legger til at samtidig har alle rett til å fremme krav om eiendomsrett, og få sine krav behandlet.

– Når det gjelder kravet om grunnen i Karasjok-feltet er det fremmet, behandlet i Finnmarkskommisjonen. Styret i Fefo har behandlet Finnmarkskommisjonen sitt vedtak og avvist dette. Samtidig er det fortsatt mulig for de som har fremsatt kravene å få dette avgjort i rettsvesenet.

Ap-toppen hevder, at uavhengig av eiendoms- og utvidet bruksrettigheter, vil allemannsretten gjelde. Etter hans syn er ikke finnmarkingenes rett jakt, fiske og bærplukking i fare.

– Retten til å jakte, fiske og bærplukking er viktig for de aller fleste i Finnmark, konstaterer Sjåstad.

Rødt støtter Karasjok

Toppkandidaten til Rødt, Lars Ivar Wæhre, er på linje med Sjåstad i vurderingen.

– Allemannsretten er regulert av friluftsloven og sikrer fri tilgang til all utmark, uavhengig av grunneier. I tillegg til dette, så regulerer Finnmarksloven at grunn og naturressurser i Finnmark forvaltes til det beste for innbyggerne i Finnmark. Når vi legger disse to lovene til grunn, skal det være uproblematisk for Finnmarks befolkning hvem som innehar dette felles eierskapet, sier Wæhre.

Han viser til Finnmarkskommisjonen har konkludert med at den usolgte utmarka i Karasjok eies i fellesskap av innbyggerne i kommunen.

– Andre grupper i Karasjok har ikke fått medhold i sine krav gjennom kommisjonen. Vi støtter ikke en modell der andre grupper i Karasjok vil bli tilkjent eiendomsretten, sier Wæhre.

Kritisk til at blod avgjør

Høyres toppkandidat Vetle Langedahl er tydelig på at allemannsretten ikke omfatter jakt, fiske og bærplukking, noe som er grunneiers rettighet. Han er kritisk til at blodslinjer skal være definerende for eiendomsrett og forvaltning av felles utmark. Langedahl peker på at det er en styrke med felles forvaltning innenfor hele dagens Fefo, fordi dette sikrer oss finnmarkinger felles rettigheter over hele fylket.

– Intensjonen bak finnmarksloven er en felles, balansert og bærekraftig forvaltning av utmark. Jeg mener at en oppdeling ikke vil være i tråd med lovens formål. Dette fordi forvaltningen av utmark og ressurser vil spres på veldig mange hender, noe som igjen vil bidra til at det unike med dagens ordning hvor innbyggere i for eksempel Alta eller Hammerfest, kan dra til Karasjok for å fiske, forsvinner.

Angreknapp

Fefo har selv vært klar og tydelig på at dersom det slås fast kollektiv eiendomsrett for arealet i Karasjok, er det starten på slutten for Fefo. Kautokeino er allerede i en prosess med å sikre innbyggerne kollektiv eiendomsrett til areal basert på hevd, det samme gjøres nå i Tana.

– Karasjok går opp løypa, får de tilkjent eiendomsretten er vi neste, sier ordfører Hans Isak Olsen (Fastboendes liste).

Frp betegner det som nå skjer som et første steg mot et lappeteppe av forvaltninger. Bengt Rune Strifeldt mener Stortinget har en angreknapp, og at den må brukes.

– Utviklingen er allerede gått i feil retning ved at innbyggerne i Finnmark i stor grad er gjort til «evige leilendinger» med praksisen Fefo har lagt opp til, og vil eskalere dersom dette fortsetter.

– Det finnes en angreknapp som jeg mener vi skal bruke. Dette er å oppheve Finnmarksloven, legge ned Fefo, overføre eiendomsretten til de respektive kommunene. Samtidig sikre at de områdene som i dag inngår i Finnmarkseiendommen, sammen med Statskogs arealer i Nordland og Troms, kommer under en lovmessig lignende tilstand som statens utmarksarealer i resten av landet. Det eneste som mangler for denne løsningen er politisk vilje og mot.

Sitter rolig

Det største partiet i Finnmark, Ap, er ikke enige, og ser ikke endringer komme som gjør at Stortinget må gripe inn.

– Dersom forvaltningen i Finnmark bryter med Stortingets forutsetninger, ja, da må Stortinget gripe inn. Det betyr etter min mening ikke at Stortinget skal gripe inn om man er uenig i enkeltvedtak. Loven regulerer på en god måte hensynetretten til å fremme krav og til å få disse behandlet, og loven regulerer også på en god måte hvordan uenighet skal håndteres, sier Sjåstad.

Kommuneforvaltning alternativet

SVs Johnny Ingebrigtsen gir ikke rom for at SV vil akseptere en privatisering av land og vann.

– SV er helt imot en privatisering. Reindriften har sin bruksrett gjennom reindriftsloven. Bruksrett kan også gis andre, uten at dette skal åpne for eierrett. Vi mener en allemannsrett som sikrer fri tilgang til jakt, fiske og bærplukking er helt sentral. Allemannsretten er meget viktig og bærende i forvaltningen av natur og ressursene.

– Hvor langt vil SV gå dersom fri tilgang til jakt, bærplukking og fiske innskrenkes?

– Det finnes ikke noen angreknapp, som åpner for statlig eierskap. Dette kan bli et av alternativene i en på nytt årtier lang prosess. Et alternativ kan være at kommunene kan være eier av land, vann og ressurser, mener Ingebrigtsen.