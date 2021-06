New Articles

Klubblegenden har sjeldent vært ute med skade i sin karriere og etter å ha ventet i spenning på at sesongen endelig skulle settes i gang ble han satt på sidelinjen på grunn av en skadet tå. 31-åringen har vært ivrig på å komme tilbake på fotballbanen etter skaden og ettersom han også er fysioterapeut i Alta IF har det oppstått en spesiell intern konflikt for han.