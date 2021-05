Ordførerne i nord ber om lettelser for breddefotballen

New Articles

– 24 ordførere i Troms og Finnmark stiller seg bak anmodningen fra Norges fotballforbund (NFF) og Norges idrettsforbund (NIF) til nasjonale myndigheter, om å åpne opp for breddefotball i større grad og raskere enn det som foreligger pr nå. Dette fordi vi er bekymret for konsekvensene langvarige stopp i aktivitet kan ha spesielt for unge, og ikke at det ikke står i forhold til effekten, særlig i områder med liten eller ingen smitte som Troms og Finnmark, skriver ordførerne i en felles pressemelding.