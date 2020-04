20 boliger evakuert etter brann i Vardø sentrum

New Articles

Brannen startet i en ubebodd egnerbu i Strandgata i sentrum av Vardø og ble meldt like før klokken 3 natt til lørdag.

Fire personer får behandling av lege på helsesenteret i byen etter å ha pustet inn røyk.

– Det er en politibetjent, to fra Forsvaret og en sivil, sier operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen i politiet i Finnmark til NTB lørdag morgen.

Brannvesenet opplyser at de begynner å få kontroll på brannen

– Vi går snart over i fasen med etterslukking, sier fungerende vaktleder Stian Labahå ved 110-sentralen i Hammerfest.

Han sier de så langt ikke har oversikt over skadeomfanget. Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg til flere småbygg i nærheten og til kaien.

Et nærliggende bygg tok fyr, men denne brannen ble slukket med hjelp fra brannmannskaper fra Avinor som brukte skumvann.

På grunn av røykutviklingen og kraftig vind ble beboere i nærheten bedt om å lukke vinduer, dører og ventiler og om å være bevisst på røyken.

En beboer i området forteller til NTB at de ble vekket i 3-tiden av at brannvesen og ambulanse kjørte rundt og vekket folk som måtte evakuere på grunn av den kraftige røyken.

Politiet opplyser at de skal etterforsker saken og starter undersøkelser på branntomta når det er mulig.

