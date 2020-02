Meteorolog Kristen Gislefoss: – Skylaget i Alta vil trolig ikke endre seg det neste døgnet

New Articles

Politiet meldte tirsdag ettermiddag om at to personer er værfast på Store Haldde utenfor Alta på grunn av tåke. Til Altaposten bekreftet politiet at det dreier seg om to menn i 20-årene som skal være godt kledd og ha med seg Jerven-duk, samt spade for mulig nedgraving. Mennene er på ski i området og har og mobiltelefoner med seg.