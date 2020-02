Kamerat fra Jotka-ulykken til ifinnmark: – Vanskelig for familien, og ikke minst ungene som må høre usannheter om faren sin

New Articles

Det er ifinnmark som 1. februar publiserer et anonymt intervju med det de beskriver som «kameratgjengen» til Leif Arvid Erntsen, som ble hardt skadet under et scooterulykke i Jotka i januar 2013. Avisa skriver at kameratene er lei av alle ryktene som går på bygda, og at de føler at media har vært ensidig i sin fremstilling i saken.