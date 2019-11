Tidenes lønnsfest for politikerne sier Frp, men foreslo høyere lønn for sine egne politikere

New Articles

I mandagens kommunestyremøte ble det et durabelig oppgjør mellom rød og blå side. Fra opposisjonen, og da ikke minst i Frp-gruppa, ble det reagert sterkt på at ordførerpartiene nærmest ga saken som gir politisk ledelse nærmere 800.000 kroner samlet i økt godtgjøring, rekordrask behandling. Tallene hevder Frp at de har kvalitetssikret, og at de ønsket at kommunestyret skulle kunne gå grundig inn i saken slik at den kunne sees i sammenheng med en kommuneøkonomi hvor det skal kuttes nærmest på alle felt.