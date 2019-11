Snart kan hyttefolket i Bollo kose seg med United-kamper

New Articles

I dag er Bollo, Altas største hytteområde med rundt 300 hytter, ikke fibertilknyttet. Det har Alta Kraftlag planer om å gjøre noe med inn i nær framtid.

– Vi skal føre ny høyspentlinje til Detsika, og ser at mulighetene åpner seg for å føre fram fiber i samme operasjon. Dermed vil vi være tett på Bollo hyttefelt. Byggingen av høyspentlinje skjer til sommeren, og vi vil foreta en undersøkelse i markedet for å se hvor mange som vil ha fiber. Det vil muliggjøre at de kan ha samme TV-tilbud som hjemme, og får i tillegg høyhastighets nett til annen bruk. Vi tror det er et marked for fiber i dette hyttefeltet, sier direktør Per Erik Ramstad og økonomisjef Odd Levy Harjo i Alta Kraftlag.

– Dere frir altså til alle de som vil bruke hyttehelga til å kose seg med United eller Liverpool?

– Vi gjør ikke forskjell på kundene våre og vil gi alle et bedre tilbud. Med fiber blir alle TV-kanaler man har hjemme, dersom man har fiber og bruker det til TV-løsning, tilgjengelig også i Bollo. Det er også de som i dag har fiber hjemme og parabol-TV på hytta. Problemet er at de må betale dobbelt for TV-kanalene, og spesielt de som er "fanget" av engelsk fotball må ut med veldig mye penger. Med fiber kommer de svært mye rimeligere ut, forklarer de.

– Hvordan?

– Fordi de som sagt slipper å betale dobbelt. I tillegg vil vi komme med et hyttetilbud for de av kundene som allerede har fiber i boligen. Tilbudet vilgi de fiber både til bolig og hytte for en godt rabattert pris, forklarer altså Ramstad og Harajo. De understreker at kraftlagets hyttetilbud vil gjelde for alle som har, eller vil få tilgang til, fiber til sin hytte eller fritidshus, ikke bare hyttefolket i Bollo.

Mange hytteeiere i Bollo har Riks-TV og tar dette inn med antenne. Kun deler av hyttene i Bollo ligger slik til at de får alle de åpne Riks-TV-kanalene, men samtlige får inn NRK-kanalene over Riks-TV-abonnementet. Årsaken er at det er NRK-antenne på Bollomahøyden. Riks-TV har ikke tillatelse til å sende fotball fra PL over antenne, kun over nett (fiber).