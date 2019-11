Løfter samisk som rettsspråk

New Articles

Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet har startet et forprosjekt for å utvikle samisk som rettsspråk. Initiativet kom fra sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors i Indre tingrett, mens postdoktor Kristina Labba fra UiT er prosjektleder. En gruppe er satt sammen og hadde fredag første møte i prosjektet for samisk som rettsspråk.