Oppgjøret med Venstre-ledelsen

Venstres førstekandidat i Troms og Finnmark, Trine Noodt, fikk «pæs» etter at hun krevde lederskifte i partiet etter valget.

Etter vår mening bør hun ikke fire en millimeter i sin kritikk av en sentralisert klikk som oppleves som en belastning for distriktene i valgtider.

Venstre sentralt opptrer nemlig med et oppblåst selvbilde, som ikke kler et parti som sparrer uavbrutt med sperregrensen og som ikke er i nærheten av å bistå med drahjelp i lokal- eller fylkestingsvalg. Oppgjøret med Frp i disse dager minner mest om en avledningsmanøver etter elendige valgresultater.

I den grad det er en Trine-effekt i nord, er det Trine Noodt som sørger for den i Alta med nærmere ti prosent oppslutning. Isak Ole Hætta i Kautokeino er også en lokalpolitiker med bred oppslutning.

På fylkesnivå endte det med ett mandat. Skuffende, men lett å forklare for et parti som står i bresjen for sammenslåing av Troms og Finnmark. I tillegg er det regjeringspartiet Venstre som har fått oppgaven med å lande Nussir, et prosjekt som lokale Venstre-politikere må slite med i møtet med egne velgere, i hvert fall i forhold til det som ble sagt før Venstre takket ja til både Solberg og Frp.

I Alta Venstre må de også leve med sviket i sykehussaken. Riktignok har Venstre-politikeren Carl Erik Grimstad vært en trofast støttespiller, men den uforpliktende regjeringserklæringen har dessverre ikke gitt den drahjelpen man kunne ønske. Det rimer i hvert fall dårlig med det som Trine Skei Grande lovet før stortingsvalget i 2017.

Det ble det tårer av, så gjenstår det å se hva som skjer i forhold til UNN-organiseringen. Hittil har det vist seg at både Venstre og Frp har blitt disiplinert av helseminister Høie når det har blitt alvor. Vi frykter dessverre det kan skje igjen i møtet med sterke fagorganisasjoner.

Venstre liker også framstå som et parti for hele landet, men når 12 av 14 i regjeringsapparatet er fra Oslo står det ikke til troende. Det er ikke det minste rart at det reageres fra Trine Noodt & Co.

Venstre er naturligvis ikke alene om å dyrke kunnskapen som tilsynelatende finnes i stort monn innenfor ring 3, men det er et symptom som blir ekstra tydelig når partiene er ekstremt opptatt av å smykke seg med distriktsalibiet.

Venstre behøver å legge kortene på nytt. Da er det greit at noen utenfor ring tre ser at forholdet mellom eget selvbilde og virkelighetens verden ikke rimer særlig godt. Alternativet er naturligvis et liv i sumpa, et godt stykke bak MDG.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør