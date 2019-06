New Articles

Stand up-komikeren Trine Lise Olsen er tilbake med sine nevrotiske betraktninger, og sett fra en moderne kvinnes perspektiv har hun stoff nok å høste fra. Denne gangen ferdes hun rundt med showet «Den lille stemmen», der hun er i heftige krangler med blant andre «Bølla», en av stemmene komikeren har i sitt indre univers og som hun selvfølgelig har et trøblete forhold til. Olsen er som vanlig presis når hun sender avgårde nevrotiske skyts mot et feststemt publikum og treffer blink stort sett hele veien. Finnmarkingen er en mester til å sjonglere mellom ekte og alvorlige problemstillinger og fantasifulle betraktninger som trolig er skapt i hennes eget hode. Som eksempel kan man trekke frem problemene mensen frembringer i enkelte kulturer og en tenkt samtale mellom diverse klesplagg i klesskapet. Begge til stor applaus fra et jublende publikum.