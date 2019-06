Foreslo å stenge Nordre Ringvei: – Vi har fått ufine tilbakemeldinger

New Articles

I forbindelse med planlegging av nye forretnings- og leilighetsbygg i Nordre Ringvei ble det foreslått av Ruben Åsheim å stenge veien for å øke trafikksikkerheten. For beboerne i Nordre Ringvei og Bekoskogen var det uaktuelt. Å stenge veien ville betydd at de som bor i veien må kjøre om maskinsvingen og Midtbakkveien for å komme seg hjem, noe som ville økt trafikken i de områdene.

Det ble sendt brev med svarslipp til alle husstandene som ville blitt berørt. For Truls Bendixen var dette uaktuelt.

– Det har aldri vært noen ulykker på denne veien, det eneste som har skjedd er at det har vært klager på muren. Å stenge veien ville betydd mer trafikk på andre veier hvor det allerede er mye trafikk og mange myke trafikanter, forteller Bendixen.

Ufine tilbakemeldinger

Ruben Åsheim fikk flere tilbakemeldinger, og som et resultat forblir veien åpen.

– Det har vært ufine tilbakemeldinger, men vi har også fått en del saklige tilbakemeldinger, og forslag på andre løsninger, sier Åsheim.

For Bendixen er dette ikke en overraskende tilbakemelding. Han har vært i dialog med flere av de berørte husstandene og Midtbakken Grendelag.

– Det er bra at den lille mannen i gata blir hørt, også hjelper det jo at vi er mange. Jeg ser jo også på de nye byggeprospektene at de er endret, veien står enda slik som den er på prospektene, sier Bendixen.