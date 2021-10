TVsending

Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm leder sendinga fra studio i Radio Alta.

Alta slo Bærum 2-1 hjemme i juni etter to seine scoringer, men Bærum er betydelig bedre hjemme enn borte. Bæringene trenger fortsatt noen poeng for å være sikker på å berge plassen og vi vet av statistikkene at Alta ofte sliter i Bærum.

Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.