TVsending

Med Alta-seier er nærmest alt håp ute for at Senja skal kunne berge plassen i 2. divisjon. Gjestene ligger sist på tabellen og må ta tre poeng i Alta for å beholde et syltynt håp.

Kampen spilles lørdag klokken 14.00 i SmartDok Arena og sendingen med Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm kan du se fra klokken 13.00.

Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.