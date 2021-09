Fotballstudio: Alta IF - Kongsvinger

TVsending

Fran Halvorsen og Øystein Esjeholm kommenterer kampen direkte fra SmartDok Arena, de har også gjester i studio både før og etter kampen. Sendingen starter klokken 18.00.

Forrige gang Alta IF møtte Kongsvinger var det på bortebane, og det så ut til at gjestene var sikret ett poeng før Kongsvinger scorte i det 87. ende minutt. Nå er Vidar Johnsens menn hjemme i SmartDok Arena, og jakter viktige poeng for å være med i kampen om opprykksplass.

Sendingen starter som nevnt klokken 18.00, og kampen starter klokken 19.00. Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.