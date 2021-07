Fotballstudio: IL Hødd - Alta IF

TVsending

Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm følger kampen fra studio i Alta der sendinga starter kl. 15.15. De har gjester i studio, blant annet Altas assistenttrener Kjetil Thomassen. Kampstart er klokken 16.00.

Alta tapte tilsvarende oppgjør i fjor 2-0 på Høddvoll. Dette blir sett på som en av de tøffeste bortekampene for Alta IF i 2021.

Alta har ikke slått Hødd siden de valset over laget i 2012 og vant hele 5-0 i Finnmarkshallen. Tre seire på tre kamper for Alta til nå i sommer, mens Hødd har to seire og en uavgjort. Uavgjort ble det i 2-2-kampen borte mot Asker sist lørdag. Vi følger hvert spark på ballen.

Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.