TVsending

Fredag ettermiddag besøker utenriksminister Ine Eriksen Søreide UiT i Alta for å få innspill til nordområdemeldingen som skal legges fram i november. Der får UiT sammen med bedrifter, næringsforeningen og politisk ledelse i Alta kommune komme med innspill til hva de mener er avgjørende for et sterkt næringsliv, lokal verdiskapning og bolyst i nord.

Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.