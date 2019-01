TVsending

På dagens sending fikk Martin besøk av flere spennende gjester i studio. Først ut var bilentusiast Mika Hætta, som stakk innom for å snakke om sin deltagelse i NRK serien "Sjette gir", hvor hun onsdag gikk videre til finalen i serien. Senere i sendingen kom sjef for areal i Alta Kommune Halgeir Stridfelt innom for å snakke om gamle Alta sentrum.