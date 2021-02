direkte

Alta IF har i årevis hatt diverse stadionplaner, både ved flyplassen og Bangjordet, men nå ser det ut til at man har landet på at klubbens fremtid er på Aronnes. Vi får besøk av styreleder Torbjørn Saggau Holm og en av ildsjelene bak utbygginsplanene, Reidar Olsen. Vi skal også smake på en ny Litago og avlutte med Kvinneguiden.