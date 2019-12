direkte

I dag og resten av uka skal programleder Hanne Larsen ringe opp en lytter for å ta pulsen på deres hverdagsliv. Du får også høre at Nornett har blitt kjøpt opp av Signal Bredbånd. Nyhetsleder Tom Skoglund kommer innom for å snakke om besparingene rundt Finnmarkssykehuset, før vi tilslutt tar en liten prat om julegaver.