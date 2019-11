direkte

Lensmann i Alta Øyvind Lorentzen og Huset-leder Kaja Kristensen kommer i studio for å snakke om hvordan ungdomsmiljøet er i byen. Vi skal og høre at elever i Alta strikker kosebamser til eldre, og vi skal innom den nyåpnede blomsterbutikken i Alta. Til sist kommer Altaposten-journalist Kita Eilersten i studio til Hanne Larsen for å belyse faktisk.no.