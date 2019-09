direkte

Latteren har såvidt lagt seg etter helga, men frykt ikke. Allerede i november står Jonas Kinge Bergland på scenen her i Alta. Han har høstet strålende kritikker landet over med showet sitt "Dr. Bergland bryter taushetsplikten", og vi får han på telefonen under degens sending. Vi skal også snakke om sabotasje av andres sykler med reporter Hanne Larsen.