Statsminister Erna Solberg var tirsdag på besøk her i Alta, der hun blant annet besøkte Sandfallet skole. I tillegg er det cup-kamp torsdag, mellom selveste Stabæk og Alta i Finnmarkshallen, og trener Lazarro stikker innom for å gi oss de siste oppdateringene. Tilslutt hadde vi "Actiononsdag" med to anbefalinger til din 90-talls samling actionfilmer.