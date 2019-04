direkte

Med to seire og 5-0 i målforskjell topper Alta IF 2. divisjon avdeling to. Altas nye hovedtrener Bryant Lazaro har fått en drømmestart på sesongen og tok turen innom radiostudio for å fortelle hvorfor.

Russepresident Thea Heltne Kjelstad gikk i påska ut på sosiale medier og ba om at folk holder øynene oppe for eggkasting og hærverk mot russebiler.

Og kollega Hanne Larsen sneik seg inn til radiovert Martin Hovden for å snakke om Mensa, som planlegger kvalifiseringstest i Alta.