Opptak: – Styres verden av øglemennesker?

Onsdag kjører Martin Hovden og Espen Solli i gang radiosendingen med mål om å dypdykke i en av de mer eksotiske konspirajonsteoriene som finnes:

– Vi har en konspirasjon om at verden styres av øglemennesker, der de mektigste menneskene i virkeligheten er øgler.

– Sånn som Donald Trump?

– Ja. Det er spesielt tydelig om du har rødt hår og er mektig, da er du øglemenneske. Grønne og blå øyne er visstnok også et tegn.

– Dette er ganske far out?

– Egentlig ikke. Les bibelen - hvem fristet Adam og Eva ut av paradis? En slange. Altså, en øgle.

Foruten å ta for seg konspirasjoner fortalte Hovden at han i går intervjuet to av Alta IFs ferskeste signeringer. Ordfører Monica Nielsen slipper og til, der boligsituasjonen blir tema.