To tap i helga

sport

Fredag og lørdag møtte Alta IFs damelag Tromsø 2 i Altahallen. Med bare to innbyttere ble det tøffe kamper for jentene.

Fredag Alta IF - Tromsø 2 16-23

Lørdag Tromsø 2 - Alta IF 30-20

– Vi spilte en god kamp i går, men på slutten går vi tom for ideer og faller bakpå, sier trener Ken Erik Ingebrigtsen.

Toppscorer under fredagens kamp var Guro Daae Klemo med seks fulltreffere.

Under lørdagens kamp lå Alta-jentene bak med 8 mål etter 18 minutters spill. De hadde en stor opphenting og til pause var stillingen 12-9. I andre omgang ble det mye slurv og Tromsø-laget trakk fra.

– Vi er ikke god nok fremover. Vi må tørre å trykke på mot mål, sier Ingebrigtsen.

– Bakover står vi veldig bra. Der er vi nok best i serien, legger han til.

Merete Lund Heitmann debuterte i mål for Alta IF og hadde flere gode redninger. Det hjalp desverre ikke mot et godt trent Tromsø-lag.

– Merete debuterte i dag og stod bra fra starten. Ellers mangler vi tre spillere denne helga og det har vi kjent. Vi går tom med bare to innbyttere, sier Ingebrigtsen.

Lørdag var det Mathilde Wøhni Hansen og Sigrid Bjørneng Sagen som satte flest mål for Alta-laget med fem mål hver. Toppscorer fra fredagens kamp, Guro Daae Klemo fikk rødt kort i de siste minuttene av kampen.

Alta har tre kamper igjen. To hjemmekamper mot BUL og Tverrelvdalen IL og bortekamp mot Vadsø.

Ingebrigtsen er optimistisk opp mot de tre siste seriekampene og tror det blir spennede:

– Vi spiller mot BUL neste onsdag, 28. februar. Jeg er veldig spent på den kampen. Også skal vi videre til Vadsø i helga.