Game over for Krogh?

Landslagsledelsen har bestemt seg for å holde uttaket til stafetten hemmelig inntil videre.

– Stafettlaget tar vi ut om 24 timer. Så får dere smøre dere litt med tålmodighet med det, sier landslagstrener Tor Arne Hetland etter 15-kilometeren i fri teknikk fredag.

– Det ble vel ikke veldig vanskelig etter i dag?

– Dere skal få lov til å synse litt om uttaket. Så viser vi uttaket to timer før lagledermøtet på lørdag.

Startet for hardt

Med en god plassering i fredagens renn ville Finn Hågen Krogh vært høyaktuell for både en stafettetappe og plass på teamsprinten sammen med Johannes Høsflot Klæbo. Men tverrelvdalingen måtte ta til takke med en skuffende 18. plass på 15-kilometeren. I stedet vartet Simen Hegstad Krüger opp med sølv, mens Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund endte på henholdsvis fjerde- og sjetteplass. Dario Cologna vant OL-gull. Krogh åpnet bra, men møtte veggen underveis i rennet.

– Jeg kjente ikke selv at jeg startet hardt. I ettertid er jeg nesten litt flau over å ha åpnet så hardt og ha endt så dårlig til slutt, sa Krogh til Eurosport.

– Jeg undervurderte ikke løypa, men overvurderte kanskje meg selv. Åpningsfarten er ofte nøkkelen til et godt løp i intervallstart, og der bommet jeg i dag. Men vi får en medalje, og det er bra.

Hegstad Krüger inn for Krogh?

Landslagstrener Tor Arne Hetland utpekte Finn Hågen Krogh til ankermann på OL-stafetten allerede i oktober. Nå tyder alt på at Johannes Høsflot Klæbo overtar den rollen, mens Hans Christer Holund, Martin Johnsrud Sundby og Simen Hegstad Krüger går de tre første etappene for Norge. Stafetten på 4 ganger 10 kilometer arrangeres på søndag. Sverige vant både i 2010 og 2014.

Slik summerte Tor Arne Hetland opp tre av sine løpere på 15-kilometeren:

– Det er helt utrolig. To medaljer og et gull til Simen på to starter. Han er i kjempeform og har gjort alt riktig etter tremila.

– Martin (Johnsrud Sundby) har jo ikke bommet med formen når han har et sølv og en fjerdeplass i dag, men han skulle gjerne har vært hakket lenger foran.

– Finn (Hågen Krogh) åpnet veldig, veldig tøft og ville være med å kjempe om medaljene. Så fikk han det litt underveis. Han klarte ikke å ligge foran og dunke i den farten som han skulle. Han tapte dyrebare sekunder på slutten.

– Kun gull er godt nok

Trolig er det OL-overraskelsen Simen Hegstad Krüger som får jobben med å sende Johannes Høsflot Klæbo ut på siste etappe for Norge i stafetten. Laget blir som nevnt ikke offentliggjort før lørdag, men alt tyder på at Hans Christer Holund, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot utgjør laget og i den rekkefølgen.

Krüger har ikke fått beskjed om hvem som går ennå, og han tok den diplomatiske varianten i første omgang da spørsmålet dukker opp etter sølvet på 15-kilometeren.

– Jeg har veldig lyst til å gå en stafett. Jeg håper at de to løpene jeg har gjort så langt er godt nok til stafettlaget. Og så får jeg se om det blir noen flere øvelser. Det spørs vel kanskje.

Litt senere i den internasjonale pressekonferansen kom spørsmålet om hvordan det blir å sette opp Klæbo, og da var svaret mer direkte. Og for ordens skyld: Plassen på stafettlaget er udiskutabel. Det blir gjerne det når du åpner med mesterskapet med gull og sølv.

– Å gå stafett for Norge er veldig spesielt, og det er kun gull som er godt nok da. Det vet alle veldig godt når vi skal ut å gå. Først og fremst handler det om å tenke på det du skal gjøre. Du får ikke gjort særlig mer enn det, og så vet du at du har et fantastisk lag rundt deg.

Norge har for øvrig ikke tatt OL-gull i langrennsstafett for menn siden 2002, så det hviler et visst press på de fire som skal i aksjon. Krüger tror at stafetten blir hans siste løp i mesterskapet, selv om det gjenstår både lagsprint og 50 kilometer.