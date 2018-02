Imponerte i Bodø

sport

Sist helg ble Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) arrangert forskjellige steder, og de beste svømmerne fra Nord-Norge var samlet i Bodø. Alta svømmeklubb stilte med flere deltakere.

Den som gjorde det aller best var Sabrina Alexandra Jessen, som ble nummer to sammenlagt i 2003-klassen for jenter. Hun vant 100 meter butterfly og 200 meter rygg. I tillegg kapret hun andreplass på 200 meter medley og ble nummer tre på 400 meter fri. Bare Erika Ness fra arrangørklubben Bodø SK var bedre enn Alta-jenta. Hun vant 400 meter fri, 200 meter bryst og 200 meter medley. I tillegg ble hun nummer tre på 200 rygg.

Også Frida Suhr Berg og Marie Victoria Løknes Pedersen konkurrerer i 2003-klassen. Førstnevnte ble nummer åtte i sammendraget. Hun hadde sjetteplass på 200 meter bryst som sitt beste resultat i Bodø. Hun tok også to syvendeplasser (200 m rygg og 200 m medley) og ble nummer ni på 400 meter fri. Løknes Pedersen endte på 20. plass sammenlagt. Hennes beste resultat var 17. plass på 200 meter rygg.

En annen ung altaværing som leverte jevnt gode resultater sist helg var Vinjar Hammari. Han ble til slutt nummer fire i sammendraget i klasse gutter født i 2006. Hammari ble nummer fire både på 100 meter butterfly og 200 meter rygg. På 400 meter fri ble det femteplass. Han ble nummer seks på 200 meter medley.

Sander Lindi-Martinsen deltok i samme klasse. Han ble nummer 15 sammenlagt. Hans beste øvelse var 200 meter bryst, der han svømte inn til en sterk niendeplass.

Den yngste deltakeren fra Alta SK var 2007-modellen Wasim Rayan. Han ble nummer fem sammenlagt. Han ble nummer fire på 100 meter bryst, fem på 100 meter rygg, fem på 200 meter medley og seks på 400 meter fri.

Thea Eliassen Johansen svømte i 2004-klassen. Hun ble nummer 21 sammenlagt. Også Nikolai Nilsen Hansen fikk sjansen i Bodø. Han ble nummer 13 i 2003-klassen for gutter.