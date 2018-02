Tøff fight med værgudene

sport

Mens vinner Robert Sørlie var i mål mandag formiddag, skulle det gå ganske mange timer før Arne Karlstrøm fra Langfjorden dukket opp. Han klarte ikke å matche tempoet til de aller beste, men gjorde likevel en god figur. Klokken 02.29 natt til tirsdag var løpet omsider over for hans del.

For Karlstrøm var Femundløpet på 600 kilometer en del av oppkjøringen til Finnmarksløpet senere i vinter. Femundløpet ble brukt som kvalifiseringsløp, og ikke minst en optimal test av hundene.

Han kunne konstatere at det var en annen opplevelse enn det han er vant i nord. Karlstrøm har tidligere kjørt på Røros i 1992 og 1994 - men også det var noe helt annerledes enn i dag.

Sterk vind

En furet værbitt var det som møtte A-sportens utsendte rett etter ferdig løp hvor han endte på en 16. plass på 60-mila. Totalt var det 35 kjørere som stilte til start i den tøffeste klassen. Løpet bydde på mye vær, og hele 15 spann måtte bryte underveis.

– Først var temperaturen flott, men deretter bød løpet på sterk vind og halsbetennelse for min del. Mange rotet, kjørte feil og sto værfast, men jeg klarte meg, sier 54-åringen, som måtte ta ut tre hunder.

– Hva var annerledes?

– Terrenget var veldig opp og ned. De burde kunne klare å legge løypa rundt et fjell i stedet for over. Men alt er jo ikke Finnmark. Slik er det bare, utrykker mannen som kjørte sitt første løp over vidda i nord i 1988.

Lokale innslag

Bonden av yrke var imponert over lokale innslag på sjekkpunktene.

– Under løp i Finnmark er det mye folk som reiser rundt for å følge løpet. I Femundmarka og de nærliggende distrikter er det mer det lokale bygdelivet som satte sitt preg på løpet. Det blir mer miljø når folket på stedet drifter stopplassene. Særpreget er av en helt annen verden enn i den spede begynnelsen på 90-tallet. Det har blitt mye mer oppmerksomhet rundt begivenheten her nå.

Godt treningsgrunnlag

Karlstrøm skal være godt rustet til løpet som starter i Alta niende mars. 7000 kilometer over snødekket stokk og stein står han bak på sleden i løpet av en sesong. Det tilsvarer en distanse som avstanden Lindesnes – Nordkapp hele veien ned igjen og litt opp igjen. Mannen fra Langfjordbotn har 50 firbeinte toppatleter på Parken gård husky. Og sier at alle utgiftene for sporten – er mye, men overkommelig. Arne Karlstrøm har levd et hundeliv i 35 år - et lykkelig sådant.