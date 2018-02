Bronse til Sverre

sport

Halvt altaværing, Sverre Lunde Pedersen, sønn av kåfjordingen Jarle Pedersen, fikk belønning for mange års slit med OL-bronse på 5000-meteren i Sør-Korea. Da går det an å leve med at han var 0,002 sekund fra sølvet.

Da han gikk over målstreken i skøytehallen i Gangneung var 25-åringen sint på seg selv fordi han hadde sluppet den canadiske verdensrekordholderen Ted-Jan Bloemen inn i løpet.

Få minutter senere var skuffelse snudd til glede da det ble klart at konsekvensen ikke var en sur 4.-plass, men karrierens første OL-medalje.

– Det er en stor følelse. Det er drømmen og målet helt fra man begynner med skøyter. OL-medalje er det største man kan oppnå. Og det er ubeskrivelig stort, sa den sympatiske Fana-løperen.

– To tusendeler fra sølv, det er selvfølgelig ingenting. Men når jeg står igjen med medalje, er jeg bare ekstremt glad.

Taktisk bom

Dramaet som utspant seg på isen sendte et gisp gjennom publikum, og ventingen på å få vite hvem som hadde vært først over mål var nærmest uutholdelig.

Til slutt ble både Bloemen og Pedersen grundig slått av giganten Sven Kramer, som har vært uslåelig på 5000-meteren i et helt tiår. Heldigvis for Pedersen var det bare nederlenderen som snek seg forbi.

Nordmannen ledet sitt par før siste runde, men der tapte han 0,88 sekunder til Bloemen. En forskjell på 0,87 hadde snudd rekkefølgen på sølv- og bronsevinneren.

– Akkurat da jeg kom i mål var jeg forbannet på meg selv, og jeg var så redd for at det skulle bli en sur 4.-plass, sa Pedersen, som innrømmet at han ble psyket ut av at Bloemen halte innpå ham.

– Jeg så at han hadde 29,5 (på nest siste runde), og det burde jeg ikke ha sett. Det gjorde at jeg ble litt stresset. Spesielt de siste 200 meterne gikk jeg «ræva» på skøyter. Men sånn er det. Jeg får ikke gjort noe med det nå.

Størst

– Mitt klart største øyeblikk i karrieren, sa Pedersen for å beskrive gleden over å ha sikret seg OL-medaljen han har drømt om så lenge.

Han kom til vinterlekene nettopp med mål om å ta medalje. Da smaker ingenting bedre enn å klare det i første forsøk.

– Ja, nå kan jeg senke skuldrene og bare «gunne» på videre. Det er et nytt løp (1500 meter) på tirsdag, så jeg skal kjøre på der også. Det blir enda tøffere der, men jeg regner meg selv som en outsider, sa Pedersen til NTB.

– Jeg tror dette kommer til å gi meg en helt annen energi og boost inn mot det løpet. Og det kan slå veldig positivt ut for meg, fastslo den ferske bronsevinneren.

Tiden 6.11,61, som han og Bloemen delte, var tross alt under to sekunder fra Kramers vinnertid og olympiske rekord på 6.09,76. Det antyder at Pedersen trolig er nærmere verdenstoppen enn noen gang.

– Vi går utvilsomt to sterke løp. At vi er så nær ham, det viser jo kvaliteten på løpene.