Alta-kjørere kniver om førsteplassen

sport

Det 650 kilometer lange Bergebyløpet i Øst-Finnmark startet tirsdag denne uka. Nå har de raskeste kjørerne i 14-spannklassen gjort unna litt over halvparten av løpet, og for øyeblikket er det to altaværinger som kjemper om førsteplassen.

Kristian Walseth var første kjører ut fra sjekkpunktet Vadsø 2 i morges. Han startet klokken 08.25. Bare syv minutter senere satte ungjenta Hanna Lyrek fart på spannet, og duoen fra Nordlysbyen er ventet inn til sjekkpunkt Bergeby 2 rundt klokken 13.00 i ettermiddag. De har da gjort unna 423 kilometer.

I skrivende stund er det fire kjørere som har forlatt Vadsø 2. I tillegg til Walseth og Lyrek er Sven-Erik Gullbekk og Jan Vidar Dahle også i bevegelse. Disse to er et par timer bak duoen i front.