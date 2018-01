Ernst fikk overlevert mesterskapsflagget

sport

I forrige uke ble Masters World Cup, VM i langrenn for veteraner, arrangert i Minneapolis i USA. Her var det en god del norske deltakere, deriblant den utflyttede altaværingen Ernst Løksa, som nå er bosatt i Valdres. Han leverte solide resultater i verdensmesterskapet, og under avslutningsseremonien ble Løksa hentet opp på podiet.

– Mesterskapet skal arrangeres på Beitostølen neste år. I den forbindelse tok Ernst Løksa, tidligere ung og lovende skiløper fra Alta, imot mesterskapsflagget på vegne av kommende arrangør. Han var også deltaker i mesterskapet med hederlig resultat. Ernst ønsker alle hjertelig velkommen til Beitostølen neste år, og vil være behjelpelig med informasjon, skriver Kjell Johnsen i en mail til A-sporten.

Tromsø-bosatte Kjell Johnsen, som tidligere har gått til topps i Bæskadesrennet fra Suolovuopmi til Gargia, leverte selv meget gode resultater i verdensmesterskapet i USA. Han kapret én sølvmedalje og to bronsemedaljer i klassisk stil.

John Petter Harila og June Rognmo fra Kirkenes kapret også medaljer i Minneapolis. Førstnevnte tok gull på 15 kilometer fristil, mens Rognmo gikk inn til bronse på samme distanse. Også Harila fikk med seg en bronsemedalje senere i mesterskapet. Rognmo fikset gull på en kortere distanse, og var med på stafettlaget som tok sølv.