Får sjansen i Holmenkollen

sport

Onsdag i neste uke (31. januar) arrangeres norgesmesterskapet stor bakke i ærverdige Holmenkollen. Her skal de 75 høyest rangerte hopperne i Norge konkurrere om Kongepokalen, og Alta IF vil være representert med to hoppere i kvalifiseringen og forhåpentligvis i selve rennet.

Både Jørgen Oliver Strøm og Stian Danielsen er inne blant de 75 beste i landet. Førstnevnte er per dags dato rangert som nummer 45, mens Danielsen er på 59. plass. Verdensmester Daniel André Tande er ranket som nummer én.

Strøm og Danielsen er de eneste fra Alta som deltar, men langt fra de eneste fra Nord-Norge. Superstjernen Johann André Forfang fra Tromsø skal selvsagt i aksjon. Han er rangert som nummer tre i Norge. Også Robin Pedersen (Stålkameratene), Jonas Sloth Sandell (Tromsø), Ole Mathis Nedrejord (Nordlys), Andreas Varsi Breivik (Tromsø) og Espen Alexander Eriksen (Tromsø) skal forsøke seg i NM stor bakke.

De 50 beste fra kvalifiseringen får starte selve rennet. Etter første omgang er det kun de 30 beste som får hoppe finaleomgangen. NRK vil sende rennet i sin helhet (ikke kvalifiseringen), melder Norges skiforbund på sine nettsider.