Anna holdes på pinebenken

Silje Opseth og Anna Odine Strøms OL-skjebne er ikke avklart. Fortsatt kan det bli tre norske hoppjenter i vinterlekene.

– De holdes på pinebenken, medgir hoppsjef Clas Brede Bråthen overfor NTB.

Opseth har sikret kvoteplass i OL, men lagvenninnen Strøm har flere verdenscuppoeng. Nå øyner hoppernes sportssjef en bakvei inn i Pyeongchang-OL for å begge jentene med sammen med verdenscupleder Maren Lundby.

– Det er ikke bare opp til oss selv. Det avhenger av hvor mange hoppere de ulike nasjonene tar ut. Vi ser listen over de 35 som skal til OL fylles opp fortløpende. Trolig er den ikke full før til helgen. Nå handler det om hvor mange de ulike nasjonene tar ut. Vi håper det blir en åpning for å få med en tredje hoppjente til OL, sier Bråthen.

Senest tirsdag må hopp levere inn sin innstilling til Olympiatoppen. Det som taler mot Strøm, er at hun i utgangspunktet ikke har kommet inn på OL-kvoten. Verken Opseth eller Strøm har plasseringer i verdenscupen innenfor Olympiatoppens krav (12.-plass), men lekene i Sør-Korea vil være svært nyttig erfaring. I tillegg har Bråthen et sterkt ønske om at Lundby skal få selskap av minst én lagvenninne under OL.