Trekker damelaget fra 2.-divisjonsspill

I en pressemelding sendt ut mandag formiddag skriver Alta IF følgende:

– Alta IF har dessverre kommet til den beslutningen at vi ser oss nødt til å trekke laget vårt fra 2. divisjon damer i 2018 og ønsker å stille lag i 3.divisjon Finnmark. Etter en 2017-sesong som var resultatmessig bra for vår del håpet vi å bygge videre på dette inn mot 2018. Det har dog vist seg at å få på plass trener har vært svært vanskelig og vi har fortsatt ikke funnet noen som er villig til å forplikte seg til dette. Gjennom høsten/vinteren har også mange spillere falt fra av ulike årsaker, opplyser Alta IF.

– Uten trener og med tynt spillergrunnlag vil det etter vår vurdering ikke være sportslig og administrativt forsvarlig å være med i en tøff 2. divisjon. Alta IF som klubb synes dette er svært beklagelig da vi har et sterkt ønske om å ha et godt helhetlig tilbud på jente-/damesiden. Vi har flere store og gode årganger som vi ønsker å ta godt vare på, hvor Thomas og Vegard Braaten skal være trenere i 2018. Disse er for unge for ta ansvaret i 2. divisjon, men vi hadde ønsket å ha et damelag som de kunne strekke seg etter, skriver de videre.

Sportslig koordinator Rune Berger understreker at klubben var klare til å støtte damelaget i 2. divisjon.

– Denne beslutningen kommer ikke som følge av manglende vilje til satsing fra klubbens side, både økonomi, treningstider og reiseopplegg var planlagt minst like bra som i 2017. Beklageligvis har vi ikke klart å mobilisere nok menneskelige ressurser. Vi mener at vi gjennom denne beslutningen tenker på det som er best for utviklingen til våre jenter og tar et steg tilbake med mål om å ta to frem, avslutter han.