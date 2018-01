Jakter startplass

sport

– Målet er å spille meg inn på laget. Jeg ser på Alta IF som en stor utfordring, men også en fantastisk mulighet for å ta det neste steget i karrieren. Klubben har fått frem mange gode spillere som har lyktes på et høyere nivå. Det trigger meg, sier Thomas Johnsen til A-sporten.

20 mål fra kantposisjon

Alta IF har tatt farvel med flere sentrale spillere de siste månedene. Makhtar Thioune, Aziz Idris og Srdjan Vidakovic har forlatt klubben etter at kontraktene gikk ut ved nyttår, og det er godt mulig at Daniel Rojas, Dag Andreas Balto og Maris Eltermanis følger i dragsuget. Klubben forsøker å få på plass nye avtaler med de tre sistnevnte, men ingenting er klart. I så måte er det befriende for klubben å ha sikret seg underskriften til Johnsen, som imponerte stort for FK Lofoten i 4.-divisjon forrige sesong.

– Jeg kan spille både back og kant, men trives helt klart best på motstanderens banehalvdel. Det ble 20 mål fra kantposisjon i fjor. Jeg håper å få sjansen til å gjøre noe lignende i 2.-divisjon, men innser at det blir en langt tøffere oppgave. For meg handler det ikke så mye om hvor jeg spiller, men om jeg spiller. Det er det aller viktigste for meg. Jeg har ikke kommet hit for å sitte på benken, fastslår Johnsen, som har tilbrakt et par år i eliteserieklubben SK Brann da han var yngre.

– Jeg er opprinnelig fra Bergen, og spilte i SK Brann da jeg var guttespiller. Deretter gikk ferden til Loddefjord før jeg og faren min flyttet til Lofoten. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på et nytt og spennende kapittel i livet, fastslår 19-åringen.

Fornøyd med Flovik

Han har «bare» signert amatørkontrakt med Alta IF, men har ingen planer om å stoppe der.

– Målet er proffkontrakt. Men først må jeg spille meg inn på laget og vise at jeg fortjener en plass i førsteelleveren. Det er alt jeg tenker på nå, smiler Johnsen, som var på flere Alta IF-treninger før han ble tilbudt kontrakt.

– Rune Berger tok kontakt med meg og FK Lofoten i fjor, og hentet meg nordover for å trene med klubben. Så ba han meg komme oppover en gang til. Etter det andre treningsoppholdet ble jeg tilbudt kontrakt, og da brukte jeg ikke lang tid på å bestemme meg. Jeg likte spillergruppa veldig godt, og ikke minst det proffe opplegget her i Alta. Dette er stedet jeg ønsker å være, sier Johnsen.

Han har fått et veldig godt inntrykk av Alta IFs nye hovedtrener Bård Flovik.

– Man merker øyeblikkelig at han er en entusiastisk, energisk og dyktig trener. Det er lett å snakke med Bård, og han er flink til å formidle sine ideer til spillergruppa. Han legger også merke til hver enkelt spiller. Man får konstruktive og nyttige tilbakemeldinger, noe jeg verdsetter høyt. Jeg gleder meg veldig til det som venter. Dette er spennende tider, konstaterer Johnsen.