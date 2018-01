Vant årets første treningskamp

sport

Rosenborg er i gang med sesongoppkjøringen, og onsdag var det klart for årets første treningskamp for fjorårets seriemester. Kolstad var motstander i Abrahallen. Tore Reginiussen startet i RBKs midtforsvar sammen med Sondre Skogen, og altaværingen spilte de første 45 minuttene. RBK-trener Kåre Ingebrigtsen byttet hele laget i pausen.

Ikke helt uventet var det Rosenborg som stakk av med seieren. Erik Botheim ga RBK ledelsen etter 15 minutters spill, men Erlend Sørhøy utliknet rett før pause og sørget for 1-1 ved halvspilt kamp. Etter hvilen satte Andreas Helmersen inn tre scoringer for de sort- og hvitkledde, og sørget for 4-1-seier.

– Det var ei kanonbra treningsøkt. Vi møter et Kolstad-lag som kommer hit for å spille fotball og som prøver. Da blir det ei veldig fin treningsøkt for oss, og jeg tror det ble det for Kolstad òg, sier Kåre Ingebrigtsen til rbkweb.no.