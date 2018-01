Henter målkonge til Nordlysbyen

sport

Det er nettsiden Assisten.no som skriver at en av norsk innebandys mestscorende spillere gjennom tidene har signert papirene som gjør han til Alta-spiller ut sesongen.

– Det er en erfaren kar. Vi har et lag med spillere som trenger litt veiledning, så det må jo bli bra at de får spille med en så erfaren spiller, sier Lasse Varsi til Assisten.no.

Får spesialoppvartning

Peter Fahlström har i utgangspunktet lagt opp som aktiv spiller på toppnivå. Men Alta IBK har med hjelp fra tidligere landslagstrener Johnny Petersen fått den tidligere storscoreren til å snøre på seg skoene igjen. Petersen skal også hjelpe altaværingene denne vinteren.

– Johnny Petersen har vært her mange ganger, helt siden 2010 om jeg husker riktig. Han tar seg ofte turer opp hit når vi trenger litt råd og veiledning. For oss er det greit å få litt innspill i ny og ne, for man blir jo aldri fullt opplært, understreker Lasse Varsi.

Voldsom målappetitt

En kjapp titt på statistikkene viser at det ikke er noen «hvemsomhelst» innebandyklubben i Nordlysbyen har sikret seg. Med sine totalt 418 nettkjenninger er Peter Fahlström nummer fire på lista over de mestscorende spillerne i norsk eliteserie gjennom tidene. Lista toppes av legenden Willy Fauskanger, som har 504 fulltreffere på samvittigheten.

I 2014 satte Fahlström en rekord som selv ikke Fauskanger er i nærheten av å matche. Da scoret han imponerende 60 eliteseriemål for Slevik i én og samme sesong. Det er en bragd ingen andre har klart verken før eller siden.

På plass i neste uke

Ifølge Lasse Varsi kan altaværingene stifte nærmere bekjentskap med goalgetteren i slutten av måneden og under sluttspillet i Nord-Norge, som i år spilles i Finnmarkshallen 17.- og 18. mars.

– Hovedtanken for vår del er at vi drømmer om å nå finalen i sluttspillet. Vi ønsker å spille på hjemmebane med hallen fullstappa av folk, kommenterer Varsi.

Fahlströms første kamper med sine nye lagkamerater blir i Finnmarkshallen lørdag 27. januar. Da spilles det en ny seriehelg i 2. divisjon Finnmark.

Har flere forsterkninger

Peter Fahlström er langt fra den eneste spilleren med eliteserieerfaring som skal aksle Alta IBK-drakten i sesonginnspurten. Klubben har også hentet «hjem» Robin Stegeby og Mads Mienna. Anton Åkerström er en annen tidligere kjenning som skal i aksjon. Det er med andre ord et svært forsterket Alta-lag som skal kjempe om seriegull og opprykkskvalik.

– Vi har tenkt veldig lite på kvalifisering. Målsettingen er å komme til sluttspillfinalen på hjemmebane. Harstad har et veldig godt lag og har forsterket seg. Jeg tror det skal veldig mye til for å plage de noe særlig, forteller Lasse Varsi videre.