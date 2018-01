Røk ut i semifinalen

sport

Fire scootercrosskjørere fra Nordlysbyen og én fra Kautokeino hadde tatt turen til Östersund i Sverige sist helg. For mange er Arctic Cat Cup sesongens første skikkelige scootercrosstevne, og mange av Nordens beste kjørere står på startstreken.

Med storebror Martin i USA var det Edvard Moland som skulle forsvare familiens ære. Altaværingen kjører i Stock-klassen, og klarte seg veldig bra i de innledende heatene. Men i semifinalen fikk Moland det tøffere. Han måtte ta til takke med 14. plass, og klarte dermed ikke å kvalifisere seg for finalen.

– Ingen finale i dag. Dårlig start i semifinalen, kom ut sist og vanskelig å kjøre seg opp, skriver Edvard Moland på Moland Racing sin facebookside.

Robert Lunden fra Tydal var beste nordmann i Stock-klassen. Han endte på fjerdeplass. Ole-Hermann Hagen Sjøgren fra Hammerfest ble nummer 13.

Den beste Alta-plasseringen var det unggutten Patrick Lillevik som sto for. Han konkurrerer i klasse ungdom 12-14 år. Han kjørte inn til fjerdeplass i sitt semifinaleheat - rett bak klubbkamerat Jan Even Romsdal. Begge kvalifiserte seg for finale, og her var det Lillevik som var sterkest av de to unge altaværingene. Han kjørte inn til en meget solid femteplass, mens Romsdal måtte ta til takke med 13. plass.

Også Johan Mathias K. Hætta fra Kautokeino kjørte i klasse 12-14 år. Han var nummer syv i sitt semifinaleheat, og endte på åttendeplass i finalen.

I klasse ungdom 14-16 år var det også en kjører fra Alta motorsportklubb på startstreken. Emil Mikalsen kjørte inn til syvendeplass i semifinalen, og endte på 16. plass i finalen.