Skrev historie i Kaiskuru

Det tradisjonsrike TIL-rennet gikk av stabelen denne helga, og rennleder Arild Krogh var storfornøyd med starten lørdag formiddag.

– Jeg er veldig tilfreds med både deltakelse, vær- og føreforhold, var dommen fra Krogh, også kunne forelle at det stilte løpere fra hele Finnmark og noen fra Troms hvor de har egen skilinje ved Nordreisa videregående skole.

– Det er over 180 påmeldte på sone og kretsrenn, og på barneskirennet er det mellom 30 og 40 deltakere. Det er rimelig store klasser i år, la han til.

Åtte av åtte

Søsknene Helsvig Nilsen hadde en suveren helg og vant sine klasser under rennet. Søskenflokken tok åtte av åtte mulige førsteplasser under TIL-rennet, både i klassisk på lørdag og i fristil på søndagen. Johannes vant gutter 18-klassen, Kirsten jenter 16, Ingrid jenter 13 og Hanna jenter 11.

Ny regel

Krogh forteller at det fra i år er nye regler for 11-12 årsklassen, hvor det ikke er lov med fellesstart. En som er enig i den nye regelen er Anne Strand Bjørnstad, som er trener for Alta IF sitt 13-14 årslag.

– I år er det nye regler for de yngste klassene. Det er ikke lov med fellesstart på de under 12 år – og det skjønner jeg. Det blir veldig tydelig fra start om noen henger etter, så det at de starter en og en tror jeg er positivt, kommenterer hun.

Perfekt føre

Bjørnstad forteller at hun er veldig fornøyd med lørdagen så langt og forteller at det er perfekte forhold, om kanskje ikke litt vanskelige smøreforhold.

– Det er veldig god glid i dag, men det er viktig å huske på klister på bunnen. De unge trenger feste i bakkene, men jeg vet flere er redd for at det går utover farten i nedoverbakkene.

Altaposten snakket med Bjørnstad når laget hennes var i ilden og hun fulgte nøye med og ropte ivrig fra sidelinja når de nærmet seg mål.

– Slike renn er alltid spennende for meg. Kanskje ikke hvem som kommer først, men at alle kommer seg i mål er viktig, sier hun.