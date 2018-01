Lyktes i kvaliken

sport

Lørdag og søndag er det verdenscuprenn for kvinner i Sapporo, og Norge reiste til Japan med tre utøvere. Natt til fredag norsk tid ble det gjennomført kvalifisering. Kun de 40 beste får konkurrerer i selve rennene, og Alta-jenta Anna Odine Strøm kom seg trygt videre. Hun hoppet 83 meter og endte på 19. plass.

Ikke uventet er også Maren Lundby klar for helgas to verdenscuprenn. Hun la seg inn på tredjeplass i kvaliken der storstjernen Sara Takanashi var best på hjemmebane. Verdenscuplederen fra Kolbu leverte et svev på 94 meter. Det var nest lengst i kvalifiseringen. Takanashi hoppet én meter lenger.

Katharina Althaus snek seg mellom de to på resultatlista. Tyskeren landet på 93 meter, men fikk bedre poengsum enn Lundby.

Lundby har gode minner fra Sapporo-bakken. På rundt samme tid i fjor vant hun det ene rennet, mens hun ble treer i det andre. Totalt har hun seks individuelle enkeltseirer i verdenscupen. Den siste kom i Hinterzarten like før jul.

Hun er i delt sammenlagtledelse med Althaus. Begge står med 360 poeng mot Takanashis 220.

Silje Opseth ble diskvalifisert og må se helgens konkurranser fra sletta.