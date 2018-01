Frykter kaos i Gargia

sport

Hundeløpet Bæskades 300 arrangeres i Gargia-området fredag og lørdag. Som kjent er det ganske begrenset med parkeringsmuligheter der scooterløypa starter, og kommende helg vil det virkelig bli trangt om plassen. Så arrangøren håper at de som vanligvis starter til fjells herfra med scooter finner et annet utgangspunkt for helgeturen.

– Vi har et veldig godt forhold til scooterfolket, og er takknemlige for at de kjører opp spor til oss som driver med hundekjøring. Vi er helt avhengige av dem. Men akkurat denne helga blir det vanskelig å starte til fjells fra samme sted. Med rundt 60 påmeldte hundespann vil det bli smekkfullt på parkeringsplassen, og det ønsker vi å gjøre scooterkjørerne oppmerksomme på. Det er bedre for alle parter hvis de starter et annet sted, eller venter til søndag. Da er vi ferdige her oppe, forteller Sølvi Monsen ved Gargia fjellstue.

Det er fire klasser i årets konkurranse, og tre av klassene starter i Gargia.

– Felles for de alle er at scooterløypa mellom Gargia og Mieron benyttes, noe som vil føre til stor aktivitet i området. Vi starter fredag ettermiddag og kveld, og regner med at siste spann er i mål før midnatt på lørdag, forteller hun.