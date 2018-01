sport

Som A-sporten skrev onsdag har BUL-trioen Mari Ek Esjeholm, Kirsten Helsvig Nilsen og Tuva Skaret Monsen nylig kommet hjem fra landsdelssamling i regi av Norges fotballforbund i Østfoldhallen.

I en pressemelding som kom ut noen timer senere legger NFF til følgende:

– Vi samlet de mest lovende 15-åringene og 16-åringene, altså spillere født i år 2002 og 2003. Det var hundre jenter og hundre gutter her totalt, som alle har overbevist mange på sin vei før de har kommet hit. Først har de prestert godt i klubb, deretter har de gått fra sonelag via kretslag og hit. Nå er neste steget å slå seg inn i en landslagstropp, forteller Håkon Grøttland, fagansvarlig for landslagsskolen i NFF.

– Modellen har tre hovedintensjoner. For det første å være en referanse- og stimuliarena for våre aller beste spillere. For det andre være en arena hvor man kartlegger inn mot aldersbestemte landslag, og gjennom de ulike nivåene skal vi finne spillere som er best egnet til å spille landskamper. For det tredje er det også en skoleringsarena inn mot landslag, slik at når du spiller dine første landskamper har du noen år med felles skolering i ryggsekken til tross for at man kommer fra ulike klubber, sier Grøttland.

– Vi er stolte av jentene Tuva, Kirsten og Mari klarte seg veldig bra på landsdelsamlingen.

– Spillerne opplever dette som veldig stimulerende og motiverende. Her har vi samlet de beste 15- og 16-åringene i Norge, så det er klart det er veldig inspirerende for dem å være sammen med likesinnede, og kjenne at man er en del av en bra gjeng med gode fotballspillere. Det viktigste er at man blir stimulert og motivert til å trene enda bedre og hardere når man kommer hjem igjen, sier Grøttland.

En av de som trivdes veldig godt var Mari Ek Esjeholm, som nylig tok overgang fra Alta IF til BUL. Kommende sesong er hun en del av BUL-stallen som skal kjempe om poeng i 1. divisjon.

– Dette var veldig lærerikt og jeg fikk flere erfaringer og opplevelser. Det var gøy å bli kjent med og spille med gode med spillere, sier Mari Ek Esjeholm.

Også hammerfestingen Emil Sandberg var fornøyd med uttbyttet av samlingen,

– Samlingen har gitt mye fin lærdom, og gitt oss muligheten til å ta den lærdommen i bruk mot andre gode spillere. Det har vært et bra oppsett på samlingen, med god mat og bra satt opp treninger på fine tider. Med meg hjem vil jeg ta med meg et stort innblikk på hvordan tempoet og kvaliteten må være, hvis man skal videre fremover, sier Emil Sandberg.