– Vi er stolte av jentene

I midten av forrige uke satte BUL-trioen Tuva Skaret Monsen, Kirsten Helsvig Nilsen og Mari Ek Esjeholm kursen for Fredrikstad, der årets landsdelssamling for gutter og jenter født 2002 og 2003 ble arrangert i Østfoldhallen.

Fikk nyttige referanser

Vidar Johnsen fra Finnmark fotballkrets fulgte treningsøktene på nært hold, og han synes det tre talentfulle jentene fra Nordlysbyen klarte seg veldig bra.

– De fikk vist seg frem for landslagsledelsen på en kjempefin måte. Samlingen er for rundt 40 av Norges beste fotballspillere i hvert årskull, så vi i fotballkretsen er kjempestolte av jentene. Det er virkelig ikke lett å komme gjennom dette nåløyet, fastslår Johnsen, som bare har positive ting å si om innsatsen.

– Det er vanskelig å hevde seg i et slikt selskap, men de gjorde seg på ingen måter bort. Det viktigste med denne samlingen er at de får referanser på hva de berhersker godt og hva de må jobbe videre med, understreker han.

Nivået under landslaget

Tuva Skaret Monsen og Mari Ek Esjeholm er i den yngste gruppa, mens Kirsten Helsvig Nilsen er ett år eldre enn sine lagvenninner i BUL. De to sistnevnte har nylig tatt overgang fra Alta IF til BUL, og er begge en del av A-stallen den kommende sesongen.

– Alle tre er meget spennende spillere, og de har gjort en god treningsjobb over lang tid. På samlingen fikk de tips og ideer til øvelser som de kan bruke i sin egen treningshverdag. Dette er steget under landslaget, og nå har landslagsledelsen et litt bedre bilde av hvem de er og hva de står for. Om de får muligheten på det neste nivået er ikke opp til meg. Men uansett hva som skjer er jeg sikker på vi får høre mye mer til disse jentene i årene som kommer, sier Johnsen, som denne uka følger hammerfestingene Emil Sandberg og Brage Rønning på guttenes landsdelssamling.