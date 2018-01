Banket norgeseliten

sport

Sesongens første norgescuprenn for juniorer arrangeres på Beitostølen denne første helga i det nye året, og for en start det ble for BUL-løper Hermann Fiksen. Han utmerket seg ikke i særlig grad på fredagens distanserenn, men lørdagens sprintrenn ble en eneste lang opptur.

Han var godt over to sekunder raskere enn nestemann på lista i klasse menn 17 år på prologen.

Deretter tok han seg gjennom kvartfinale og semifinale på en overbevisende måte. Og i finalen var den unge og talentfulle altaværingen ustoppelig. Fiksen spurtet fra Edvin Ingebrigtsen og Torjus Refsnes og var et drøyt sekund foran duoen i mål.

Dermed kan skiløperen fra Bossekop UL titulere seg som landets raskeste skiløper i 17-årsklassen.

Også Tverrelvdalen-løper Jørgen Strøm gjorde det skarpt i klasse menn 18 år. Han leverte en strålende prolog, der han gikk inn til en sterk sjetteplass. Dessverre gikk det litt for fort for Strøm i hans kvartfinaleheat. Her var det veldig jevnt, og bare 49 hundredeler skilte de tre beste. Strøm var ett sekund og 46 hundredeler bak vinner Anders Aas-Jakobsen og måtte ta til takke med femteplass i heatet.Han endte til slutt med en meget godkjent 21. plass. Hele 165 løpere stilte til start i denne klassen.

Les mer om Hermann Fiksens fantastiske prestasjon i mandagens papir- og E-avis.